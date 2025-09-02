Više o NITRO

Nitro Logotip

Nitro Cijena (NITRO)

Neuvršten

1 NITRO u USD cijena uživo:

--
----
-6.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Nitro (NITRO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:43:54 (UTC+8)

Nitro (NITRO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-6.65%

-17.32%

-17.32%

Nitro (NITRO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NITROtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NITRO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NITRO se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -6.65% u posljednjih 24 sata i -17.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nitro (NITRO)

$ 1.68M
$ 1.68M$ 1.68M

--
----

$ 1.68M
$ 1.68M$ 1.68M

420.00B
420.00B 420.00B

420,000,000,000.0
420,000,000,000.0 420,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nitro je $ 1.68M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NITRO je 420.00B, s ukupnom količinom od 420000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.68M.

Nitro (NITRO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Nitro u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Nitro u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Nitro u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Nitro u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-6.65%
30 dana$ 0-25.75%
60 dana$ 0-30.38%
90 dana$ 0--

Što je Nitro (NITRO)

Nitro ($NITRO) is a decentralized meme coin built on the power of community and artificial intelligence. In an era where memes and humor drive cultural trends, Nitro blends the best of both worlds. Unlike traditional meme coins, Nitro is not just another speculative asset; it is a community-driven token where every decision is shaped by the collective will of the holders. Nitro gives power back to the people, allowing the community to directly influence its development and ensure that it remains a fun, dynamic, and sustainable project.

Nitro Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Nitro (NITRO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Nitro (NITRO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Nitro.

Provjerite Nitro predviđanje cijene sada!

NITRO u lokalnim valutama

Nitro (NITRO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Nitro (NITRO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NITRO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Nitro (NITRO)

Koliko Nitro (NITRO) vrijedi danas?
Cijena NITRO uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NITRO u USD?
Trenutačna cijena NITRO u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Nitro?
Tržišna kapitalizacija za NITRO je $ 1.68M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NITRO?
Količina u optjecaju za NITRO je 420.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NITRO?
NITRO je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NITRO?
NITRO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NITRO?
24-satni obujam trgovanja za NITRO je -- USD.
Hoće li NITRO još narasti ove godine?
NITRO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NITRO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:43:54 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.