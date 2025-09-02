Nitro (NITRO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) -6.65% Promjena cijene (7D) -17.32% Promjena cijene (7D) -17.32%

Nitro (NITRO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NITROtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NITRO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NITRO se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -6.65% u posljednjih 24 sata i -17.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nitro (NITRO)

Tržišna kapitalizacija $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Količina u optjecaju 420.00B 420.00B 420.00B Ukupna količina 420,000,000,000.0 420,000,000,000.0 420,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nitro je $ 1.68M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NITRO je 420.00B, s ukupnom količinom od 420000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.68M.