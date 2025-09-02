Nectar (NECT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.996828 $ 0.996828 $ 0.996828 24-satna najniža cijena $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.996828$ 0.996828 $ 0.996828 24-satna najviša cijena $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Najviša cijena ikada $ 1.035$ 1.035 $ 1.035 Najniža cijena $ 0.938008$ 0.938008 $ 0.938008 Promjena cijene (1H) -0.02% Promjena cijene (1D) +0.00% Promjena cijene (7D) +0.17% Promjena cijene (7D) +0.17%

Nectar (NECT) cijena u stvarnom vremenu je $0.99926. Tijekom protekla 24 sata, NECTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.996828 i najviše cijene $ 1.005, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NECT je $ 1.035, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.938008.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NECT se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, +0.00% u posljednjih 24 sata i +0.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nectar (NECT)

Tržišna kapitalizacija $ 4.71M$ 4.71M $ 4.71M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.71M$ 4.71M $ 4.71M Količina u optjecaju 4.72M 4.72M 4.72M Ukupna količina 4,717,559.53766 4,717,559.53766 4,717,559.53766

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nectar je $ 4.71M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NECT je 4.72M, s ukupnom količinom od 4717559.53766. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.71M.