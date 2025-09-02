Native (NATIVE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00003925 24-satna najniža cijena $ 0.00004366 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.00019489 Najniža cijena $ 0.00001269 Promjena cijene (1H) -1.89% Promjena cijene (1D) +4.94% Promjena cijene (7D) -14.97%

Native (NATIVE) cijena u stvarnom vremenu je $0.0000426. Tijekom protekla 24 sata, NATIVEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00003925 i najviše cijene $ 0.00004366, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NATIVE je $ 0.00019489, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001269.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NATIVE se promijenio za -1.89% u posljednjih sat vremena, +4.94% u posljednjih 24 sata i -14.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Native (NATIVE)

Tržišna kapitalizacija $ 4.22M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.26M Količina u optjecaju 99.10B Ukupna količina 99,999,999,999.99998

Trenutačna tržišna kapitalizacija Native je $ 4.22M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NATIVE je 99.10B, s ukupnom količinom od 99999999999.99998. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.26M.