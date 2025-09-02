Više o NATIVE

Native Cijena (NATIVE)

Neuvršten

1 NATIVE u USD cijena uživo:

--
----
+5.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Native (NATIVE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:42:46 (UTC+8)

Native (NATIVE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00003925
24-satna najniža cijena
$ 0.00004366
24-satna najviša cijena

$ 0.00003925
$ 0.00004366
$ 0.00019489
$ 0.00001269
-1.89%

+4.94%

-14.97%

-14.97%

Native (NATIVE) cijena u stvarnom vremenu je $0.0000426. Tijekom protekla 24 sata, NATIVEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00003925 i najviše cijene $ 0.00004366, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NATIVE je $ 0.00019489, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001269.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NATIVE se promijenio za -1.89% u posljednjih sat vremena, +4.94% u posljednjih 24 sata i -14.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Native (NATIVE)

$ 4.22M
--
$ 4.26M
99.10B
99,999,999,999.99998
Trenutačna tržišna kapitalizacija Native je $ 4.22M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NATIVE je 99.10B, s ukupnom količinom od 99999999999.99998. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.26M.

Native (NATIVE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Native u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Native u USD iznosila je $ -0.0000088752.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Native u USD iznosila je $ -0.0000006872.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Native u USD iznosila je $ -0.00000113095428566418.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+4.94%
30 dana$ -0.0000088752-20.83%
60 dana$ -0.0000006872-1.61%
90 dana$ -0.00000113095428566418-2.58%

Što je Native (NATIVE)

Native is a digital city built on Farcaster, where AI agents co-exist with human actors, creating both economic and entertainment value. Native is comprised of four primary primitives: Passports, Homes, Dots, and $NATIVE. Simply put, a Passport is your identity in Native. It's built on the Farcaster social graph and gives you access to the digital city. It's the gateway into Native. Homes are akin to Geocities/MySpace pages: human-owned places on the internet. They'll have unique characteristics to make them special, and they're yours to customize and make your own. The entire social layer will be built on the Farcaster protocol. Dots are AI-agent citizens within Native. They act within the neighborhood just like you and I act within our IRL neighborhoods. They get thirsty and want a cup of coffee. They go to happy hour. They make reservations for themselves. They read at bookstores. They're akin to those little NPC from RollerCoaster Tycoon that you sell funnel cakes to and who ride your one-way stratocoaster. You’ll run a digital coffeehouse. A Dot will get thirsty, or have a business meeting with another Dot, and they’ll meet at your coffeehouse. You get paid in $NATIVE from a Dot. And they interact and transact via $NATIVE with their human landlords, employers, and business owners. I'd love for others to implement Native-compatible Dots as well. $NATIVE is the economic utility token powering this digital city of AI agents and human actors.

Resurs Native (NATIVE)

Službena web-stranica

Native Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Native (NATIVE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Native (NATIVE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Native.

Provjerite Native predviđanje cijene sada!

NATIVE u lokalnim valutama

Native (NATIVE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Native (NATIVE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NATIVE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Native (NATIVE)

Koliko Native (NATIVE) vrijedi danas?
Cijena NATIVE uživo u USD je 0.0000426 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NATIVE u USD?
Trenutačna cijena NATIVE u USD je $ 0.0000426. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Native?
Tržišna kapitalizacija za NATIVE je $ 4.22M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NATIVE?
Količina u optjecaju za NATIVE je 99.10B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NATIVE?
NATIVE je postigao ATH cijenu od 0.00019489 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NATIVE?
NATIVE je vidio ATL cijenu od 0.00001269 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NATIVE?
24-satni obujam trgovanja za NATIVE je -- USD.
Hoće li NATIVE još narasti ove godine?
NATIVE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NATIVE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:42:46 (UTC+8)

Native (NATIVE) Važna ažuriranja industrije

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.