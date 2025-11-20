Moonsama Cijena danas

Trenutačna cijena Moonsama (SAMA) danas je $ 0.00206447, s promjenom od 17.55% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SAMA u USD je $ 0.00206447 po SAMA.

Moonsama trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2,067,960, s količinom u optjecaju od 1.00B SAMA. Tijekom posljednja 24 sata, SAMA trgovao je između $ 0.00174172 (niska) i $ 0.00225359 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.072871, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00167156.

U kratkoročnim performansama, SAMA se kretao +0.14% u posljednjem satu i -17.28% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Moonsama (SAMA)

Tržišna kapitalizacija $ 2.07M$ 2.07M $ 2.07M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.07M$ 2.07M $ 2.07M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Moonsama je $ 2.07M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SAMA je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.07M.