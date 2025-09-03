Molecule (MOLECULE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +1.34% Promjena cijene (1D) +2.80% Promjena cijene (7D) -1.30%

Molecule (MOLECULE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MOLECULEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOLECULE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOLECULE se promijenio za +1.34% u posljednjih sat vremena, +2.80% u posljednjih 24 sata i -1.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Molecule (MOLECULE)

Tržišna kapitalizacija $ 42.48K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 42.48K Količina u optjecaju 41,994.72T Ukupna količina 4.199472285161192e+16

Trenutačna tržišna kapitalizacija Molecule je $ 42.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOLECULE je 41,994.72T, s ukupnom količinom od 4.199472285161192e+16. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.48K.