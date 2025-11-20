MITCH Cijena danas

Trenutačna cijena MITCH (IDRAWLINE) danas je $ 0.00042943, s promjenom od 1.10% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije IDRAWLINE u USD je $ 0.00042943 po IDRAWLINE.

MITCH trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 429,472, s količinom u optjecaju od 1000.00M IDRAWLINE. Tijekom posljednja 24 sata, IDRAWLINE trgovao je između $ 0.0003835 (niska) i $ 0.00044157 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.03880398, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00031162.

U kratkoročnim performansama, IDRAWLINE se kretao +0.23% u posljednjem satu i -27.46% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu MITCH (IDRAWLINE)

Tržišna kapitalizacija $ 429.47K$ 429.47K $ 429.47K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 429.47K$ 429.47K $ 429.47K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,999,922.888952 999,999,922.888952 999,999,922.888952

Trenutačna tržišna kapitalizacija MITCH je $ 429.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IDRAWLINE je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999999922.888952. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 429.47K.