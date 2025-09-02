Mint Token (MT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00751558 $ 0.00751558 $ 0.00751558 24-satna najniža cijena $ 0.00791296 $ 0.00791296 $ 0.00791296 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00751558$ 0.00751558 $ 0.00751558 24-satna najviša cijena $ 0.00791296$ 0.00791296 $ 0.00791296 Najviša cijena ikada $ 0.00874855$ 0.00874855 $ 0.00874855 Najniža cijena $ 0.0047652$ 0.0047652 $ 0.0047652 Promjena cijene (1H) -0.04% Promjena cijene (1D) -1.85% Promjena cijene (7D) +0.34% Promjena cijene (7D) +0.34%

Mint Token (MT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00776596. Tijekom protekla 24 sata, MTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00751558 i najviše cijene $ 0.00791296, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MT je $ 0.00874855, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0047652.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MT se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, -1.85% u posljednjih 24 sata i +0.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mint Token (MT)

Tržišna kapitalizacija $ 3.12M$ 3.12M $ 3.12M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.19M$ 5.19M $ 5.19M Količina u optjecaju 401.93M 401.93M 401.93M Ukupna količina 668,163,310.439324 668,163,310.439324 668,163,310.439324

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mint Token je $ 3.12M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MT je 401.93M, s ukupnom količinom od 668163310.439324. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.19M.