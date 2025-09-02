Više o MT

Mint Token Logotip

Mint Token Cijena (MT)

Neuvršten

1 MT u USD cijena uživo:

$0.00776596
$0.00776596$0.00776596
-1.80%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Mint Token (MT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:40:15 (UTC+8)

Mint Token (MT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00751558
$ 0.00751558$ 0.00751558
24-satna najniža cijena
$ 0.00791296
$ 0.00791296$ 0.00791296
24-satna najviša cijena

$ 0.00751558
$ 0.00751558$ 0.00751558

$ 0.00791296
$ 0.00791296$ 0.00791296

$ 0.00874855
$ 0.00874855$ 0.00874855

$ 0.0047652
$ 0.0047652$ 0.0047652

-0.04%

-1.85%

+0.34%

+0.34%

Mint Token (MT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00776596. Tijekom protekla 24 sata, MTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00751558 i najviše cijene $ 0.00791296, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MT je $ 0.00874855, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0047652.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MT se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, -1.85% u posljednjih 24 sata i +0.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mint Token (MT)

$ 3.12M
$ 3.12M$ 3.12M

--
----

$ 5.19M
$ 5.19M$ 5.19M

401.93M
401.93M 401.93M

668,163,310.439324
668,163,310.439324 668,163,310.439324

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mint Token je $ 3.12M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MT je 401.93M, s ukupnom količinom od 668163310.439324. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.19M.

Mint Token (MT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Mint Token u USD iznosila je $ -0.000147002752611939.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Mint Token u USD iznosila je $ +0.0007282373.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Mint Token u USD iznosila je $ +0.0010115869.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Mint Token u USD iznosila je $ +0.0004262008719224285.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000147002752611939-1.85%
30 dana$ +0.0007282373+9.38%
60 dana$ +0.0010115869+13.03%
90 dana$ +0.0004262008719224285+5.81%

Što je Mint Token (MT)

Resurs Mint Token (MT)

Službena web-stranica

Mint Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Mint Token (MT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Mint Token (MT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Mint Token.

Provjerite Mint Token predviđanje cijene sada!

MT u lokalnim valutama

Mint Token (MT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Mint Token (MT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Mint Token (MT)

Koliko Mint Token (MT) vrijedi danas?
Cijena MT uživo u USD je 0.00776596 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MT u USD?
Trenutačna cijena MT u USD je $ 0.00776596. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Mint Token?
Tržišna kapitalizacija za MT je $ 3.12M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MT?
Količina u optjecaju za MT je 401.93M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MT?
MT je postigao ATH cijenu od 0.00874855 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MT?
MT je vidio ATL cijenu od 0.0047652 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MT?
24-satni obujam trgovanja za MT je -- USD.
Hoće li MT još narasti ove godine?
MT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Mint Token (MT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

