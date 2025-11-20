mini Cijena danas

Trenutačna cijena mini (MINI) danas je $ 0.00357025, s promjenom od 13.95% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MINI u USD je $ 0.00357025 po MINI.

mini trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3,131,684, s količinom u optjecaju od 875.81M MINI. Tijekom posljednja 24 sata, MINI trgovao je između $ 0.00286017 (niska) i $ 0.003576 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.096963, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00195457.

U kratkoročnim performansama, MINI se kretao +0.62% u posljednjem satu i -10.10% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu mini (MINI)

Trenutačna tržišna kapitalizacija mini je $ 3.13M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MINI je 875.81M, s ukupnom količinom od 875812745.567673. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.13M.