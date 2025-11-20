mindworms Cijena danas

Trenutačna cijena mindworms (MINDWORMS) danas je $ 0.00001504, s promjenom od 0.88% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MINDWORMS u USD je $ 0.00001504 po MINDWORMS.

mindworms trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 15,017.38, s količinom u optjecaju od 997.88M MINDWORMS. Tijekom posljednja 24 sata, MINDWORMS trgovao je između $ 0.00001383 (niska) i $ 0.0000154 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00056254, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001369.

U kratkoročnim performansama, MINDWORMS se kretao -0.59% u posljednjem satu i -20.33% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu mindworms (MINDWORMS)

Tržišna kapitalizacija $ 15.02K$ 15.02K $ 15.02K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.02K$ 15.02K $ 15.02K Količina u optjecaju 997.88M 997.88M 997.88M Ukupna količina 997,875,167.862248 997,875,167.862248 997,875,167.862248

