microcap gem Cijena danas

Trenutačna cijena microcap gem (MCG) danas je $ 0.00002722, s promjenom od 0.58% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MCG u USD je $ 0.00002722 po MCG.

microcap gem trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 27,183, s količinom u optjecaju od 999.49M MCG. Tijekom posljednja 24 sata, MCG trgovao je između $ 0.00002701 (niska) i $ 0.0000272 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00016139, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001498.

U kratkoročnim performansama, MCG se kretao +0.58% u posljednjem satu i -1.39% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu microcap gem (MCG)

Tržišna kapitalizacija $ 27.18K$ 27.18K $ 27.18K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 27.18K$ 27.18K $ 27.18K Količina u optjecaju 999.49M 999.49M 999.49M Ukupna količina 999,487,444.248711 999,487,444.248711 999,487,444.248711

