MicroBitcoin (MBC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.724754$ 0.724754 $ 0.724754 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +4.56% Promjena cijene (1D) -1.22% Promjena cijene (7D) +0.42% Promjena cijene (7D) +0.42%

MicroBitcoin (MBC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MBCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MBC je $ 0.724754, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MBC se promijenio za +4.56% u posljednjih sat vremena, -1.22% u posljednjih 24 sata i +0.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MicroBitcoin (MBC)

Tržišna kapitalizacija $ 4.62M$ 4.62M $ 4.62M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.80M$ 6.80M $ 6.80M Količina u optjecaju 55.38B 55.38B 55.38B Ukupna količina 81,500,000,000.0 81,500,000,000.0 81,500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MicroBitcoin je $ 4.62M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MBC je 55.38B, s ukupnom količinom od 81500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.80M.