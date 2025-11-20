memoryprotocol Cijena danas

Trenutačna cijena memoryprotocol (MEMORYPROTOCOL) danas je $ 0.00009429, s promjenom od 17.22% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MEMORYPROTOCOL u USD je $ 0.00009429 po MEMORYPROTOCOL.

memoryprotocol trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 94,294, s količinom u optjecaju od 1.00B MEMORYPROTOCOL. Tijekom posljednja 24 sata, MEMORYPROTOCOL trgovao je između $ 0.00007505 (niska) i $ 0.00009814 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00024792, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00006705.

U kratkoročnim performansama, MEMORYPROTOCOL se kretao -0.70% u posljednjem satu i -9.49% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu memoryprotocol (MEMORYPROTOCOL)

Tržišna kapitalizacija $ 94.29K$ 94.29K $ 94.29K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 94.29K$ 94.29K $ 94.29K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija memoryprotocol je $ 94.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MEMORYPROTOCOL je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 94.29K.