Maxx (MAXX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00395378$ 0.00395378 $ 0.00395378 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +3.79% Promjena cijene (7D) +3.79%

Maxx (MAXX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MAXXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MAXX je $ 0.00395378, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MAXX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +3.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Maxx (MAXX)

Tržišna kapitalizacija $ 14.82K$ 14.82K $ 14.82K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.82K$ 14.82K $ 14.82K Količina u optjecaju 998.50M 998.50M 998.50M Ukupna količina 998,497,835.713669 998,497,835.713669 998,497,835.713669

Trenutačna tržišna kapitalizacija Maxx je $ 14.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MAXX je 998.50M, s ukupnom količinom od 998497835.713669. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.82K.