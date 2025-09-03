Više o MAXX

Maxx Logotip

Maxx Cijena (MAXX)

Neuvršten

1 MAXX u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Maxx (MAXX)
Maxx (MAXX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00395378
$ 0.00395378$ 0.00395378

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3.79%

+3.79%

Maxx (MAXX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MAXXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MAXX je $ 0.00395378, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MAXX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +3.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Maxx (MAXX)

$ 14.82K
$ 14.82K$ 14.82K

--
----

$ 14.82K
$ 14.82K$ 14.82K

998.50M
998.50M 998.50M

998,497,835.713669
998,497,835.713669 998,497,835.713669

Trenutačna tržišna kapitalizacija Maxx je $ 14.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MAXX je 998.50M, s ukupnom količinom od 998497835.713669. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.82K.

Maxx (MAXX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Maxx u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Maxx u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Maxx u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Maxx u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+21.37%
60 dana$ 0+32.18%
90 dana$ 0--

Što je Maxx (MAXX)

The artfolio moment is showing the power of harnessing memecoins as vehicles for artists. In this spirit, the Maxx team decided to launch one - MAXX. He's big. He likes art. Maxx is the curator of the artfolio movement in memecoins, purpose made to bring joy and create value for the artistic community on Solana and beyond. Through MAXX, the team will explore, experiment with, and create unique experiences to empower artists and their communities to connect, expand, and have fun again with art. Think bigger.

Resurs Maxx (MAXX)

Službena web-stranica

Maxx Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Maxx (MAXX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Maxx (MAXX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Maxx.

Provjerite Maxx predviđanje cijene sada!

MAXX u lokalnim valutama

Maxx (MAXX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Maxx (MAXX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MAXX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Maxx (MAXX)

Koliko Maxx (MAXX) vrijedi danas?
Cijena MAXX uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MAXX u USD?
Trenutačna cijena MAXX u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Maxx?
Tržišna kapitalizacija za MAXX je $ 14.82K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MAXX?
Količina u optjecaju za MAXX je 998.50M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MAXX?
MAXX je postigao ATH cijenu od 0.00395378 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MAXX?
MAXX je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MAXX?
24-satni obujam trgovanja za MAXX je -- USD.
Hoće li MAXX još narasti ove godine?
MAXX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MAXX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.