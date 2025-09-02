Više o LMR

Lumerin Logotip

Lumerin Cijena (LMR)

Neuvršten

1 LMR u USD cijena uživo:

$0.00288434
$0.00288434
+0.50%1D
Grafikon aktualnih cijena Lumerin (LMR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:50:59 (UTC+8)

Lumerin (LMR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00283036
24-satna najniža cijena
$ 0.00288735
24-satna najviša cijena

$ 0.00283036
$ 0.00288735
$ 0.433274
$ 0.00120115
--

+0.59%

+8.93%

+8.93%

Lumerin (LMR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00288434. Tijekom protekla 24 sata, LMRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00283036 i najviše cijene $ 0.00288735, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LMR je $ 0.433274, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00120115.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LMR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.59% u posljednjih 24 sata i +8.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lumerin (LMR)

$ 1.82M
--
$ 2.88M
632.54M
1,000,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Lumerin je $ 1.82M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LMR je 632.54M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.88M.

Lumerin (LMR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Lumerin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Lumerin u USD iznosila je $ +0.0020682009.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Lumerin u USD iznosila je $ +0.0000424998.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Lumerin u USD iznosila je $ -0.001006255540590539.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.59%
30 dana$ +0.0020682009+71.70%
60 dana$ +0.0000424998+1.47%
90 dana$ -0.001006255540590539-25.86%

Što je Lumerin (LMR)

The Lumerin protocol decentralizes the routing layer and makes Web3 and peer-to-peer communications truly peer-to-peer and fully programmable using smart contracts.

Resurs Lumerin (LMR)

Službena web-stranica

Lumerin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Lumerin (LMR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Lumerin (LMR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Lumerin.

Provjerite Lumerin predviđanje cijene sada!

LMR u lokalnim valutama

Lumerin (LMR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Lumerin (LMR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LMR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Lumerin (LMR)

Koliko Lumerin (LMR) vrijedi danas?
Cijena LMR uživo u USD je 0.00288434 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LMR u USD?
Trenutačna cijena LMR u USD je $ 0.00288434. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Lumerin?
Tržišna kapitalizacija za LMR je $ 1.82M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LMR?
Količina u optjecaju za LMR je 632.54M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LMR?
LMR je postigao ATH cijenu od 0.433274 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LMR?
LMR je vidio ATL cijenu od 0.00120115 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LMR?
24-satni obujam trgovanja za LMR je -- USD.
Hoće li LMR još narasti ove godine?
LMR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LMR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Lumerin (LMR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.