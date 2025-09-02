Lumerin (LMR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00283036 - $ 0.00288735
24-satna najniža cijena: $ 0.00283036
24-satna najviša cijena: $ 0.00288735
Najviša cijena ikada: $ 0.433274
Najniža cijena: $ 0.00120115
Promjena cijene (1H): --
Promjena cijene (1D): +0.59%
Promjena cijene (7D): +8.93%

Lumerin (LMR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00288434. Tijekom protekla 24 sata, LMRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00283036 i najviše cijene $ 0.00288735, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LMR je $ 0.433274, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00120115.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LMR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.59% u posljednjih 24 sata i +8.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lumerin (LMR)

Tržišna kapitalizacija: $ 1.82M
Obujam (24 sata): --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija: $ 2.88M
Količina u optjecaju: 632.54M
Ukupna količina: 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lumerin je $ 1.82M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LMR je 632.54M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.88M.