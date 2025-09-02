Loan Protocol (LOAN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00108558 $ 0.00108558 $ 0.00108558 24-satna najniža cijena $ 0.00122519 $ 0.00122519 $ 0.00122519 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00108558$ 0.00108558 $ 0.00108558 24-satna najviša cijena $ 0.00122519$ 0.00122519 $ 0.00122519 Najviša cijena ikada $ 0.00278796$ 0.00278796 $ 0.00278796 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.81% Promjena cijene (1D) -5.50% Promjena cijene (7D) -16.82% Promjena cijene (7D) -16.82%

Loan Protocol (LOAN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00113622. Tijekom protekla 24 sata, LOANtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00108558 i najviše cijene $ 0.00122519, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LOAN je $ 0.00278796, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LOAN se promijenio za +0.81% u posljednjih sat vremena, -5.50% u posljednjih 24 sata i -16.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Loan Protocol (LOAN)

Tržišna kapitalizacija $ 30.89M$ 30.89M $ 30.89M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 116.61M$ 116.61M $ 116.61M Količina u optjecaju 27.19B 27.19B 27.19B Ukupna količina 102,632,656,532.512 102,632,656,532.512 102,632,656,532.512

Trenutačna tržišna kapitalizacija Loan Protocol je $ 30.89M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LOAN je 27.19B, s ukupnom količinom od 102632656532.512. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 116.61M.