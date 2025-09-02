Više o LOAN

Loan Protocol Logotip

Loan Protocol Cijena (LOAN)

Neuvršten

1 LOAN u USD cijena uživo:

$0.00113622
-5.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Loan Protocol (LOAN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:26:09 (UTC+8)

Loan Protocol (LOAN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00108558
24-satna najniža cijena
$ 0.00122519
24-satna najviša cijena

$ 0.00108558
$ 0.00122519
$ 0.00278796
$ 0
+0.81%

-5.50%

-16.82%

-16.82%

Loan Protocol (LOAN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00113622. Tijekom protekla 24 sata, LOANtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00108558 i najviše cijene $ 0.00122519, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LOAN je $ 0.00278796, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LOAN se promijenio za +0.81% u posljednjih sat vremena, -5.50% u posljednjih 24 sata i -16.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Loan Protocol (LOAN)

$ 30.89M
$ 30.89M$ 30.89M

--
----

$ 116.61M
$ 116.61M$ 116.61M

27.19B
27.19B 27.19B

102,632,656,532.512
102,632,656,532.512 102,632,656,532.512

Trenutačna tržišna kapitalizacija Loan Protocol je $ 30.89M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LOAN je 27.19B, s ukupnom količinom od 102632656532.512. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 116.61M.

Loan Protocol (LOAN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Loan Protocol u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Loan Protocol u USD iznosila je $ +0.0005600151.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Loan Protocol u USD iznosila je $ +0.0019748637.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Loan Protocol u USD iznosila je $ +0.0007538687403228833.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-5.50%
30 dana$ +0.0005600151+49.29%
60 dana$ +0.0019748637+173.81%
90 dana$ +0.0007538687403228833+197.17%

Što je Loan Protocol (LOAN)

Resurs Loan Protocol (LOAN)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Loan Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Loan Protocol (LOAN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Loan Protocol (LOAN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Loan Protocol.

Provjerite Loan Protocol predviđanje cijene sada!

LOAN u lokalnim valutama

Loan Protocol (LOAN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Loan Protocol (LOAN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LOAN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Loan Protocol (LOAN)

Koliko Loan Protocol (LOAN) vrijedi danas?
Cijena LOAN uživo u USD je 0.00113622 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LOAN u USD?
Trenutačna cijena LOAN u USD je $ 0.00113622. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Loan Protocol?
Tržišna kapitalizacija za LOAN je $ 30.89M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LOAN?
Količina u optjecaju za LOAN je 27.19B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LOAN?
LOAN je postigao ATH cijenu od 0.00278796 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LOAN?
LOAN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LOAN?
24-satni obujam trgovanja za LOAN je -- USD.
Hoće li LOAN još narasti ove godine?
LOAN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LOAN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:26:09 (UTC+8)

