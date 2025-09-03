Lien (LIEN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 956.78$ 956.78 $ 956.78 Najniža cijena $ 0.01022065$ 0.01022065 $ 0.01022065 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -73.05% Promjena cijene (7D) -73.05%

Lien (LIEN) cijena u stvarnom vremenu je $0.10822. Tijekom protekla 24 sata, LIENtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LIEN je $ 956.78, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01022065.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LIEN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -73.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lien (LIEN)

Tržišna kapitalizacija $ 38.40K$ 38.40K $ 38.40K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 108.22K$ 108.22K $ 108.22K Količina u optjecaju 354.87K 354.87K 354.87K Ukupna količina 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lien je $ 38.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LIEN je 354.87K, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 108.22K.