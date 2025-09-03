Licker Cijena (LICKER)
Licker (LICKER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LICKERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LICKER je $ 0.00239628, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LICKER se promijenio za +0.28% u posljednjih sat vremena, -0.12% u posljednjih 24 sata i -10.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Licker je $ 13.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LICKER je 970.00M, s ukupnom količinom od 970000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.97K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Licker u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Licker u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Licker u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Licker u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|-0.12%
|30 dana
|$ 0
|+10.93%
|60 dana
|$ 0
|+63.33%
|90 dana
|$ 0
|--
Meet LICKER, the quintessential embodiment of everything gone wrong in the world of crypto. Born out of the darkest corners of the shitcoin universe, LICKER is a grotesque parody of financial innovation, fueled by reckless speculation and blind greed. Its appearance is a chaotic mess of garish colors and garbled text, reflecting the incoherence of its purpose and value. LICKER's origins are shrouded in controversy, rumored to have been created by a group of anonymous developers with a penchant for chaos and a disregard for ethical standards. It promises the moon to unsuspecting investors with flashy, over-the-top marketing campaigns that seem to be more about luring in the gullible than delivering any real utility. The tokenomics of LICKER are as absurd as its name. Its supply is infinite, its utility is vague, and its roadmap is a jumble of buzzwords with no clear direction. Despite its disreputable nature, LICKER attracts a certain type of investor—those who chase after the next big “hit” in the crypto space without a second thought for long-term stability or ethical considerations.
