Licker (LICKER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00239628$ 0.00239628 $ 0.00239628 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.28% Promjena cijene (1D) -0.12% Promjena cijene (7D) -10.89% Promjena cijene (7D) -10.89%

Licker (LICKER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LICKERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LICKER je $ 0.00239628, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LICKER se promijenio za +0.28% u posljednjih sat vremena, -0.12% u posljednjih 24 sata i -10.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Licker (LICKER)

Tržišna kapitalizacija $ 13.97K$ 13.97K $ 13.97K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.97K$ 13.97K $ 13.97K Količina u optjecaju 970.00M 970.00M 970.00M Ukupna količina 970,000,000.0 970,000,000.0 970,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Licker je $ 13.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LICKER je 970.00M, s ukupnom količinom od 970000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.97K.