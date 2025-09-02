Libre (LIBRE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00047107 $ 0.00047107 $ 0.00047107 24-satna najniža cijena $ 0.00047761 $ 0.00047761 $ 0.00047761 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00047107$ 0.00047107 $ 0.00047107 24-satna najviša cijena $ 0.00047761$ 0.00047761 $ 0.00047761 Najviša cijena ikada $ 0.0054327$ 0.0054327 $ 0.0054327 Najniža cijena $ 0.0000719$ 0.0000719 $ 0.0000719 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.47% Promjena cijene (7D) +38.98% Promjena cijene (7D) +38.98%

Libre (LIBRE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00047501. Tijekom protekla 24 sata, LIBREtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00047107 i najviše cijene $ 0.00047761, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LIBRE je $ 0.0054327, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0000719.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LIBRE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.47% u posljednjih 24 sata i +38.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Libre (LIBRE)

Tržišna kapitalizacija $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Količina u optjecaju 3.18B 3.18B 3.18B Ukupna količina 3,175,254,554.8139 3,175,254,554.8139 3,175,254,554.8139

Trenutačna tržišna kapitalizacija Libre je $ 1.51M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LIBRE je 3.18B, s ukupnom količinom od 3175254554.8139. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.51M.