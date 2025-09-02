KWEEN (KWEEN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00354681 24-satna najviša cijena $ 0.00409189 Najviša cijena ikada $ 0.064647 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +2.38% Promjena cijene (1D) -9.00% Promjena cijene (7D) -3.30%

KWEEN (KWEEN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00371123. Tijekom protekla 24 sata, KWEENtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00354681 i najviše cijene $ 0.00409189, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KWEEN je $ 0.064647, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KWEEN se promijenio za +2.38% u posljednjih sat vremena, -9.00% u posljednjih 24 sata i -3.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KWEEN (KWEEN)

Tržišna kapitalizacija $ 3.71M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.71M Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija KWEEN je $ 3.71M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KWEEN je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.71M.