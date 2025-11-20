Koru Cijena danas

Trenutačna cijena Koru (KORU) danas je $ 0.00004115, s promjenom od 7.60% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KORU u USD je $ 0.00004115 po KORU.

Koru trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 15,502.9, s količinom u optjecaju od 375.98M KORU. Tijekom posljednja 24 sata, KORU trgovao je između $ 0.00003546 (niska) i $ 0.00004191 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00034359, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00003488.

U kratkoročnim performansama, KORU se kretao -0.90% u posljednjem satu i -8.40% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Koru (KORU)

Tržišna kapitalizacija $ 15.50K$ 15.50K $ 15.50K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.50K$ 15.50K $ 15.50K Količina u optjecaju 375.98M 375.98M 375.98M Ukupna količina 375,983,318.819642 375,983,318.819642 375,983,318.819642

