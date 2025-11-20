BurzaDEX+
CHZ Frenzy
Cijena Koru uživo danas je 0.00004115 USD.KORU tržišna kapitalizacija je 15,502.9 USD. Pratite ažuriranja cijene KORU u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više!

Više o KORU

KORU Informacije o cijeni

Što je KORU

KORU Službena web stranica

KORU Tokenomija

KORU Prognoza cijena

Koru Logotip

Koru Cijena (KORU)

Neuvršten

1 KORU u USD cijena uživo:

--
----
+8.20%1D
Grafikon aktualnih cijena Koru (KORU)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 18:32:53 (UTC+8)

Koru Cijena danas

Trenutačna cijena Koru (KORU) danas je $ 0.00004115, s promjenom od 7.60% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KORU u USD je $ 0.00004115 po KORU.

Koru trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 15,502.9, s količinom u optjecaju od 375.98M KORU. Tijekom posljednja 24 sata, KORU trgovao je između $ 0.00003546 (niska) i $ 0.00004191 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00034359, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00003488.

U kratkoročnim performansama, KORU se kretao -0.90% u posljednjem satu i -8.40% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Koru (KORU)

$ 15.50K
$ 15.50K

--
--

$ 15.50K
$ 15.50K

375.98M
375.98M

375,983,318.819642
375,983,318.819642

Trenutačna tržišna kapitalizacija Koru je $ 15.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KORU je 375.98M, s ukupnom količinom od 375983318.819642. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.50K.

Koru Povijest cijena USD

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00003546
$ 0.00003546
24-satna najniža cijena
$ 0.00004191
$ 0.00004191
24-satna najviša cijena

$ 0.00003546
$ 0.00003546

$ 0.00004191
$ 0.00004191

$ 0.00034359
$ 0.00034359

$ 0.00003488
$ 0.00003488

-0.90%

+7.60%

-8.40%

-8.40%

Koru (KORU) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Koru u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Koru u USD iznosila je $ -0.0000213796.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Koru u USD iznosila je $ -0.0000308788.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Koru u USD iznosila je $ -0.00014719371408738235.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+7.60%
30 dana$ -0.0000213796-51.95%
60 dana$ -0.0000308788-75.03%
90 dana$ -0.00014719371408738235-78.15%

Predviđanje cijena za Koru

Koru (KORU) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)
Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za KORU u 2030. je $ -- zajedno sa stopom rasta od 0.00%.
Koru (KORU) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena Koru mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ --.

Želite li znati koju će cijenu Koru dosegnuti u razdoblju 2025. – 2026.? Posjetite našu stranicu s predviđanjima cijena za KORU predviđanje cijene za razdoblje 2025. – 2026. klikom na Koru Predviđanje cijene.

Resurs Koru (KORU)

Službena web-stranica

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Koru

Koliko će 1 Koru vrijediti 2030. godine?
Ako bi Koru rastao godišnjom stopom od 5%, njegova procijenjena vrijednost mogla bi doseći oko $-- do 2026., $-- do2030., $-- do 2035. i $-- do 2040. Ove brojke ilustriraju scenarij stabilnog složenog rasta, iako će stvarna buduća cijena ovisiti o prihvaćanju na tržištu, regulatornim kretanjima i makroekonomskim uvjetima. U nastavku možete pogledati cijelu tablicu projekcija za detaljan godišnji pregled potencijalnih cijena Koru i očekivanog povrata ulaganja.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 18:32:53 (UTC+8)

Koru (KORU) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
11-19 17:17:31Ažuriranja industrije
Yesterday, U.S. Bitcoin spot ETFs saw net outflows of $372.8 million, while Ethereum spot ETFs experienced net outflows of $74.2 million
11-19 12:49:00Ažuriranja industrije
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47Ažuriranja industrije
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44Ažuriranja industrije
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30Ažuriranja industrije
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%

Istražite više o Koru

$0.000000

$0.00000

$0.00000

$0.002720

$0.07501

$0.002720

$0.0000000000000760

$0.000865

$0.0000000000001320

$0.4870

