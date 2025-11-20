KEY Cijena danas

Trenutačna cijena KEY (KEY) danas je $ 0.020524, s promjenom od 9.18% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KEY u USD je $ 0.020524 po KEY.

KEY trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,990,828, s količinom u optjecaju od 97.00M KEY. Tijekom posljednja 24 sata, KEY trgovao je između $ 0.02041916 (niska) i $ 0.02349482 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.226519, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.02009411.

U kratkoročnim performansama, KEY se kretao +0.51% u posljednjem satu i -31.70% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu KEY (KEY)

Tržišna kapitalizacija $ 1.99M$ 1.99M $ 1.99M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.99M$ 1.99M $ 1.99M Količina u optjecaju 97.00M 97.00M 97.00M Ukupna količina 97,000,000.0 97,000,000.0 97,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija KEY je $ 1.99M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KEY je 97.00M, s ukupnom količinom od 97000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.99M.