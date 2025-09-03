Kailith (KAILY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00319988$ 0.00319988 $ 0.00319988 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.31% Promjena cijene (1D) +2.73% Promjena cijene (7D) +4.11% Promjena cijene (7D) +4.11%

Kailith (KAILY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KAILYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KAILY je $ 0.00319988, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KAILY se promijenio za +0.31% u posljednjih sat vremena, +2.73% u posljednjih 24 sata i +4.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kailith (KAILY)

Tržišna kapitalizacija $ 18.32K$ 18.32K $ 18.32K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.32K$ 18.32K $ 18.32K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kailith je $ 18.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KAILY je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.32K.