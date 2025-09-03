Juggernaut (JGN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00210072 $ 0.00210072 $ 0.00210072 24-satna najniža cijena $ 0.00513507 $ 0.00513507 $ 0.00513507 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00210072$ 0.00210072 $ 0.00210072 24-satna najviša cijena $ 0.00513507$ 0.00513507 $ 0.00513507 Najviša cijena ikada $ 5.83$ 5.83 $ 5.83 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.20% Promjena cijene (1D) -0.03% Promjena cijene (7D) -59.02% Promjena cijene (7D) -59.02%

Juggernaut (JGN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00211264. Tijekom protekla 24 sata, JGNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00210072 i najviše cijene $ 0.00513507, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JGN je $ 5.83, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JGN se promijenio za -0.20% u posljednjih sat vremena, -0.03% u posljednjih 24 sata i -59.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Juggernaut (JGN)

Tržišna kapitalizacija $ 211.71K$ 211.71K $ 211.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 316.90K$ 316.90K $ 316.90K Količina u optjecaju 100.21M 100.21M 100.21M Ukupna količina 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Juggernaut je $ 211.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JGN je 100.21M, s ukupnom količinom od 150000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 316.90K.