Jeff (JEFF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 5.82 $ 5.82 $ 5.82 24-satna najniža cijena $ 6.17 $ 6.17 $ 6.17 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 5.82$ 5.82 $ 5.82 24-satna najviša cijena $ 6.17$ 6.17 $ 6.17 Najviša cijena ikada $ 130.31$ 130.31 $ 130.31 Najniža cijena $ 1.88$ 1.88 $ 1.88 Promjena cijene (1H) +0.48% Promjena cijene (1D) -1.98% Promjena cijene (7D) -12.77% Promjena cijene (7D) -12.77%

Jeff (JEFF) cijena u stvarnom vremenu je $6.04. Tijekom protekla 24 sata, JEFFtrgovalo je između najniže cijene $ 5.82 i najviše cijene $ 6.17, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JEFF je $ 130.31, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.88.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JEFF se promijenio za +0.48% u posljednjih sat vremena, -1.98% u posljednjih 24 sata i -12.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Jeff (JEFF)

Tržišna kapitalizacija $ 6.04M$ 6.04M $ 6.04M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.04M$ 6.04M $ 6.04M Količina u optjecaju 998.40K 998.40K 998.40K Ukupna količina 998,404.0 998,404.0 998,404.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Jeff je $ 6.04M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JEFF je 998.40K, s ukupnom količinom od 998404.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.04M.