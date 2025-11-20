Izzy Cijena danas

Trenutačna cijena Izzy (IZZY) danas je --, s promjenom od 0.02% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije IZZY u USD je -- po IZZY.

Izzy trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 83,465, s količinom u optjecaju od 420.69B IZZY. Tijekom posljednja 24 sata, IZZY trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00001546, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, IZZY se kretao -0.64% u posljednjem satu i -20.12% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Izzy (IZZY)

Tržišna kapitalizacija $ 83.47K$ 83.47K $ 83.47K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 83.47K$ 83.47K $ 83.47K Količina u optjecaju 420.69B 420.69B 420.69B Ukupna količina 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Izzy je $ 83.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IZZY je 420.69B, s ukupnom količinom od 420690000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 83.47K.