infopunks (INFOPUNKS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.55% Promjena cijene (1D) -18.90% Promjena cijene (7D) -31.47% Promjena cijene (7D) -31.47%

infopunks (INFOPUNKS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, INFOPUNKStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena INFOPUNKS je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, INFOPUNKS se promijenio za +0.55% u posljednjih sat vremena, -18.90% u posljednjih 24 sata i -31.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu infopunks (INFOPUNKS)

Tržišna kapitalizacija $ 28.82K$ 28.82K $ 28.82K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 28.82K$ 28.82K $ 28.82K Količina u optjecaju 999.78M 999.78M 999.78M Ukupna količina 999,776,927.220301 999,776,927.220301 999,776,927.220301

Trenutačna tržišna kapitalizacija infopunks je $ 28.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju INFOPUNKS je 999.78M, s ukupnom količinom od 999776927.220301. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.82K.