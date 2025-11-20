HyperStrategy Cijena danas

Trenutačna cijena HyperStrategy (HSTR) danas je $ 0.059943, s promjenom od 0.49% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HSTR u USD je $ 0.059943 po HSTR.

HyperStrategy trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 59,943, s količinom u optjecaju od 1.00M HSTR. Tijekom posljednja 24 sata, HSTR trgovao je između $ 0.058374 (niska) i $ 0.060431 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 2.48, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.058374.

U kratkoročnim performansama, HSTR se kretao -0.01% u posljednjem satu i -17.11% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu HyperStrategy (HSTR)

Tržišna kapitalizacija $ 59.94K$ 59.94K $ 59.94K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 59.94K$ 59.94K $ 59.94K Količina u optjecaju 1.00M 1.00M 1.00M Ukupna količina 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija HyperStrategy je $ 59.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HSTR je 1.00M, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 59.94K.