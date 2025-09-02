Hawksight (HAWK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.261067$ 0.261067 $ 0.261067 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) -2.30% Promjena cijene (7D) +38.19% Promjena cijene (7D) +38.19%

Hawksight (HAWK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HAWKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HAWK je $ 0.261067, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HAWK se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -2.30% u posljednjih 24 sata i +38.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hawksight (HAWK)

Tržišna kapitalizacija $ 103.62K$ 103.62K $ 103.62K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 349.78K$ 349.78K $ 349.78K Količina u optjecaju 1.48B 1.48B 1.48B Ukupna količina 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hawksight je $ 103.62K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HAWK je 1.48B, s ukupnom količinom od 5000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 349.78K.