Hawk (HAWK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00006734 $ 0.00006734 $ 0.00006734 24-satna najniža cijena $ 0.0000689 $ 0.0000689 $ 0.0000689 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00006734$ 0.00006734 $ 0.00006734 24-satna najviša cijena $ 0.0000689$ 0.0000689 $ 0.0000689 Najviša cijena ikada $ 0.00090156$ 0.00090156 $ 0.00090156 Najniža cijena $ 0.00000892$ 0.00000892 $ 0.00000892 Promjena cijene (1H) -0.01% Promjena cijene (1D) -1.97% Promjena cijene (7D) +0.43% Promjena cijene (7D) +0.43%

Hawk (HAWK) cijena u stvarnom vremenu je $0.0000674. Tijekom protekla 24 sata, HAWKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00006734 i najviše cijene $ 0.0000689, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HAWK je $ 0.00090156, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000892.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HAWK se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, -1.97% u posljednjih 24 sata i +0.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hawk (HAWK)

Tržišna kapitalizacija $ 5.03M$ 5.03M $ 5.03M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.39M$ 5.39M $ 5.39M Količina u optjecaju 74.57B 74.57B 74.57B Ukupna količina 80,000,000,000.0 80,000,000,000.0 80,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hawk je $ 5.03M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HAWK je 74.57B, s ukupnom količinom od 80000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.39M.