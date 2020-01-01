Guberto (GUBERTO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Guberto (GUBERTO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Guberto (GUBERTO) Informacije Guberto is the official mascot of GU Factory. It's the first meme deployed on the GU Token Factory. Guberto represents the factory workers from the GU syndicate, who were eagerly waiting for the factory to start operating on the best and most scalable L2, Arbitrum. Most of them are also currently living in Camelot's Castle, which keeps them safe from the jeeters of the world. Powered by Arbitrum, Camelot and the GU Factory. Službena web stranica: https://gu.exchange

Guberto (GUBERTO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Guberto (GUBERTO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 57.32K $ 57.32K $ 57.32K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 57.32K $ 57.32K $ 57.32K Povijesni maksimum: $ 0.01280091 $ 0.01280091 $ 0.01280091 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00057316 $ 0.00057316 $ 0.00057316 Saznajte više o cijeni Guberto (GUBERTO)

Guberto (GUBERTO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Guberto (GUBERTO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GUBERTO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GUBERTO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GUBERTO tokena, istražite GUBERTO cijenu tokena uživo!

