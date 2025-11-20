GRIND Cijena danas

Trenutačna cijena GRIND (GRIND) danas je --, s promjenom od 0.62% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GRIND u USD je -- po GRIND.

GRIND trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 791,409, s količinom u optjecaju od 77.78B GRIND. Tijekom posljednja 24 sata, GRIND trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, GRIND se kretao -1.36% u posljednjem satu i -13.35% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu GRIND (GRIND)

