Graphite (SN43) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 2.99 $ 2.99 $ 2.99 24-satna najniža cijena $ 3.14 $ 3.14 $ 3.14 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 2.99$ 2.99 $ 2.99 24-satna najviša cijena $ 3.14$ 3.14 $ 3.14 Najviša cijena ikada $ 6.02$ 6.02 $ 6.02 Najniža cijena $ 2.99$ 2.99 $ 2.99 Promjena cijene (1H) +0.41% Promjena cijene (1D) -0.65% Promjena cijene (7D) -6.73% Promjena cijene (7D) -6.73%

Graphite (SN43) cijena u stvarnom vremenu je $3.12. Tijekom protekla 24 sata, SN43trgovalo je između najniže cijene $ 2.99 i najviše cijene $ 3.14, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN43 je $ 6.02, dok je najniža cijena svih vremena $ 2.99.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN43 se promijenio za +0.41% u posljednjih sat vremena, -0.65% u posljednjih 24 sata i -6.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Graphite (SN43)

Tržišna kapitalizacija $ 7.65M$ 7.65M $ 7.65M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.65M$ 7.65M $ 7.65M Količina u optjecaju 2.45M 2.45M 2.45M Ukupna količina 2,448,502.574615394 2,448,502.574615394 2,448,502.574615394

Trenutačna tržišna kapitalizacija Graphite je $ 7.65M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN43 je 2.45M, s ukupnom količinom od 2448502.574615394. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.65M.