Trenutačna cijena GOTM (GOTM) danas je $ 0.00177197, s promjenom od 3.06% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GOTM u USD je $ 0.00177197 po GOTM.

GOTM trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 287,417, s količinom u optjecaju od 162.83M GOTM. Tijekom posljednja 24 sata, GOTM trgovao je između $ 0.00164007 (niska) i $ 0.00177306 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00423586, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00161735.

U kratkoročnim performansama, GOTM se kretao +0.25% u posljednjem satu i -12.60% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Tržišna kapitalizacija $ 287.42K$ 287.42K $ 287.42K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M Količina u optjecaju 162.83M 162.83M 162.83M Ukupna količina 977,878,682.5787753 977,878,682.5787753 977,878,682.5787753

Trenutačna tržišna kapitalizacija GOTM je $ 287.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOTM je 162.83M, s ukupnom količinom od 977878682.5787753. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.73M.