Gemo Cijena danas

Trenutačna cijena Gemo (GEMO) danas je $ 0.00055527, s promjenom od 2.91% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GEMO u USD je $ 0.00055527 po GEMO.

Gemo trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 552,335, s količinom u optjecaju od 999.96M GEMO. Tijekom posljednja 24 sata, GEMO trgovao je između $ 0.00049673 (niska) i $ 0.00055579 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00097812, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0004908.

U kratkoročnim performansama, GEMO se kretao +0.87% u posljednjem satu i -6.19% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Gemo (GEMO)

Tržišna kapitalizacija $ 552.34K$ 552.34K $ 552.34K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 552.34K$ 552.34K $ 552.34K Količina u optjecaju 999.96M 999.96M 999.96M Ukupna količina 999,964,985.272976 999,964,985.272976 999,964,985.272976

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gemo je $ 552.34K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GEMO je 999.96M, s ukupnom količinom od 999964985.272976. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 552.34K.