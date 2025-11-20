Gap Tooth Lizard Cijena danas

Trenutačna cijena Gap Tooth Lizard ($GAPPY) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije $GAPPY u USD je -- po $GAPPY.

Gap Tooth Lizard trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 199,987, s količinom u optjecaju od 99.91B $GAPPY. Tijekom posljednja 24 sata, $GAPPY trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, $GAPPY se kretao -- u posljednjem satu i -25.10% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Gap Tooth Lizard ($GAPPY)

Tržišna kapitalizacija $ 199.99K$ 199.99K $ 199.99K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 199.99K$ 199.99K $ 199.99K Količina u optjecaju 99.91B 99.91B 99.91B Ukupna količina 99,906,805,287.48557 99,906,805,287.48557 99,906,805,287.48557

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gap Tooth Lizard je $ 199.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $GAPPY je 99.91B, s ukupnom količinom od 99906805287.48557. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 199.99K.