Galvan (IZE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00703689$ 0.00703689 $ 0.00703689 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.36% Promjena cijene (1D) -16.29% Promjena cijene (7D) -35.53% Promjena cijene (7D) -35.53%

Galvan (IZE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, IZEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IZE je $ 0.00703689, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IZE se promijenio za -0.36% u posljednjih sat vremena, -16.29% u posljednjih 24 sata i -35.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Galvan (IZE)

Tržišna kapitalizacija $ 719.46K$ 719.46K $ 719.46K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 719.46K$ 719.46K $ 719.46K Količina u optjecaju 6.41B 6.41B 6.41B Ukupna količina 6,406,868,267.685435 6,406,868,267.685435 6,406,868,267.685435

Trenutačna tržišna kapitalizacija Galvan je $ 719.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IZE je 6.41B, s ukupnom količinom od 6406868267.685435. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 719.46K.