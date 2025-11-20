FUSIO Cijena danas

Trenutačna cijena FUSIO (FUSIO) danas je $ 0.00116333, s promjenom od 0.25% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FUSIO u USD je $ 0.00116333 po FUSIO.

FUSIO trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 233,945, s količinom u optjecaju od 201.10M FUSIO. Tijekom posljednja 24 sata, FUSIO trgovao je između $ 0.00115485 (niska) i $ 0.00116619 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00609484, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00115279.

U kratkoročnim performansama, FUSIO se kretao -0.00% u posljednjem satu i +0.28% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu FUSIO (FUSIO)

Tržišna kapitalizacija $ 233.95K$ 233.95K $ 233.95K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Količina u optjecaju 201.10M 201.10M 201.10M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

