FU Cijena (FU)

Neuvršten

1 FU u USD cijena uživo:

--
----
-0.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena FU (FU)
FU (FU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.06%

-0.59%

-0.62%

-0.62%

FU (FU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FU je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FU se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, -0.59% u posljednjih 24 sata i -0.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FU (FU)

$ 743.34K
$ 743.34K$ 743.34K

--
----

$ 743.34K
$ 743.34K$ 743.34K

177.21B
177.21B 177.21B

177,206,801,908.6835
177,206,801,908.6835 177,206,801,908.6835

Trenutačna tržišna kapitalizacija FU je $ 743.34K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FU je 177.21B, s ukupnom količinom od 177206801908.6835. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 743.34K.

FU (FU) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz FU u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz FU u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz FU u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz FU u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.59%
30 dana$ 0-3.60%
60 dana$ 0-26.24%
90 dana$ 0--

Što je FU (FU)

Fu is luck, a wild, wild ride. In your wallet, it’s all on your side!  No Fu? Oh no! Life’s out of luck. Without it, you’re truly stuck! Dream of magic in your crypto tale? Fu the coin that turns fortune’s sail. Named for “luck” it’s here to ignite, bringing fortune to your wallet’s night. Fu’s not just another coin in the sea, It’s the spark of joy in your crypto spree. Join the Fu journey, where luck’s yours to hold, And turn your wallet’s story into gold!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

FU Predviđanje cijene (USD)

Koliko će FU (FU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših FU (FU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za FU.

Provjerite FU predviđanje cijene sada!

FU u lokalnim valutama

FU (FU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike FU (FU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o FU (FU)

Koliko FU (FU) vrijedi danas?
Cijena FU uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FU u USD?
Trenutačna cijena FU u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija FU?
Tržišna kapitalizacija za FU je $ 743.34K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FU?
Količina u optjecaju za FU je 177.21B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FU?
FU je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FU?
FU je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FU?
24-satni obujam trgovanja za FU je -- USD.
Hoće li FU još narasti ove godine?
FU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.