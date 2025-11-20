FTMTOKEN Cijena danas

Trenutačna cijena FTMTOKEN (FTMX) danas je $ 0.04130576, s promjenom od 1.01% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FTMX u USD je $ 0.04130576 po FTMX.

FTMTOKEN trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 10,466,880, s količinom u optjecaju od 253.40M FTMX. Tijekom posljednja 24 sata, FTMX trgovao je između $ 0.03873953 (niska) i $ 0.04244015 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.137551, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.01575309.

U kratkoročnim performansama, FTMX se kretao +0.40% u posljednjem satu i -21.22% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu FTMTOKEN (FTMX)

Tržišna kapitalizacija $ 10.47M$ 10.47M $ 10.47M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 26.85M$ 26.85M $ 26.85M Količina u optjecaju 253.40M 253.40M 253.40M Ukupna količina 650,000,000.0 650,000,000.0 650,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija FTMTOKEN je $ 10.47M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FTMX je 253.40M, s ukupnom količinom od 650000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.85M.