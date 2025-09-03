Frox (FROX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03039739$ 0.03039739 $ 0.03039739 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.11% Promjena cijene (1D) +1.63% Promjena cijene (7D) +7.99% Promjena cijene (7D) +7.99%

Frox (FROX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FROXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FROX je $ 0.03039739, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FROX se promijenio za -0.11% u posljednjih sat vremena, +1.63% u posljednjih 24 sata i +7.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Frox (FROX)

Tržišna kapitalizacija $ 16.66K$ 16.66K $ 16.66K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.66K$ 16.66K $ 16.66K Količina u optjecaju 999.69M 999.69M 999.69M Ukupna količina 999,691,613.180838 999,691,613.180838 999,691,613.180838

Trenutačna tržišna kapitalizacija Frox je $ 16.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FROX je 999.69M, s ukupnom količinom od 999691613.180838. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.66K.