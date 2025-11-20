Flo Cijena danas

Trenutačna cijena Flo (FLO) danas je $ 0.00961894, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FLO u USD je $ 0.00961894 po FLO.

Flo trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 86,570, s količinom u optjecaju od 9.00M FLO. Tijekom posljednja 24 sata, FLO trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.232678, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00914541.

U kratkoročnim performansama, FLO se kretao -- u posljednjem satu i -18.71% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Flo (FLO)

Tržišna kapitalizacija $ 86.57K$ 86.57K $ 86.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 96.19K$ 96.19K $ 96.19K Količina u optjecaju 9.00M 9.00M 9.00M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Flo je $ 86.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FLO je 9.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 96.19K.