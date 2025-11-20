Flayer Cijena danas

Trenutačna cijena Flayer (FLAY) danas je $ 0.01246004, s promjenom od 3.53% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FLAY u USD je $ 0.01246004 po FLAY.

Flayer trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7,476,164, s količinom u optjecaju od 600.00M FLAY. Tijekom posljednja 24 sata, FLAY trgovao je između $ 0.01176846 (niska) i $ 0.01300883 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.257272, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.01176846.

U kratkoročnim performansama, FLAY se kretao +0.83% u posljednjem satu i -15.29% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Flayer (FLAY)

Tržišna kapitalizacija $ 7.48M$ 7.48M $ 7.48M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.46M$ 12.46M $ 12.46M Količina u optjecaju 600.00M 600.00M 600.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

