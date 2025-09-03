Fire Protocol (FIRE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 3.25$ 3.25 $ 3.25 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.05% Promjena cijene (1D) -3.45% Promjena cijene (7D) -3.79% Promjena cijene (7D) -3.79%

Fire Protocol (FIRE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FIREtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FIRE je $ 3.25, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FIRE se promijenio za -0.05% u posljednjih sat vremena, -3.45% u posljednjih 24 sata i -3.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fire Protocol (FIRE)

Tržišna kapitalizacija $ 2.85K$ 2.85K $ 2.85K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 57.41K$ 57.41K $ 57.41K Količina u optjecaju 4.96M 4.96M 4.96M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fire Protocol je $ 2.85K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FIRE je 4.96M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 57.41K.