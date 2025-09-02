FECES (FECES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01310285$ 0.01310285 $ 0.01310285 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.09% Promjena cijene (1D) +1.65% Promjena cijene (7D) +6.11% Promjena cijene (7D) +6.11%

FECES (FECES) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FECEStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FECES je $ 0.01310285, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FECES se promijenio za +2.09% u posljednjih sat vremena, +1.65% u posljednjih 24 sata i +6.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FECES (FECES)

Tržišna kapitalizacija $ 128.76K$ 128.76K $ 128.76K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 146.56K$ 146.56K $ 146.56K Količina u optjecaju 658.61M 658.61M 658.61M Ukupna količina 749,660,228.4300427 749,660,228.4300427 749,660,228.4300427

Trenutačna tržišna kapitalizacija FECES je $ 128.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FECES je 658.61M, s ukupnom količinom od 749660228.4300427. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 146.56K.