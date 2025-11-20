Exim Cijena danas

Trenutačna cijena Exim (EXIM) danas je $ 0.095286, s promjenom od 0.06% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije EXIM u USD je $ 0.095286 po EXIM.

Exim trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 129,171, s količinom u optjecaju od 1.36M EXIM. Tijekom posljednja 24 sata, EXIM trgovao je između $ 0.094122 (niska) i $ 0.096106 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.125048, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.06399.

U kratkoročnim performansama, EXIM se kretao +0.70% u posljednjem satu i -2.99% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Exim (EXIM)

Tržišna kapitalizacija $ 129.17K$ 129.17K $ 129.17K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 21.40M$ 21.40M $ 21.40M Količina u optjecaju 1.36M 1.36M 1.36M Ukupna količina 224,763,629.073 224,763,629.073 224,763,629.073

