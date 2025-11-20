Evolve PRO Cijena danas

Trenutačna cijena Evolve PRO (EVOP) danas je $ 0.03564223, s promjenom od 3.87% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije EVOP u USD je $ 0.03564223 po EVOP.

Evolve PRO trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,782,111, s količinom u optjecaju od 50.00M EVOP. Tijekom posljednja 24 sata, EVOP trgovao je između $ 0.0343461 (niska) i $ 0.03713504 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.188136, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0031876.

U kratkoročnim performansama, EVOP se kretao -- u posljednjem satu i -80.73% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Evolve PRO (EVOP)

Tržišna kapitalizacija $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M Količina u optjecaju 50.00M 50.00M 50.00M Ukupna količina 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

