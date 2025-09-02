Element 280 (ELMNT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.28% Promjena cijene (1D) -0.03% Promjena cijene (7D) -29.31% Promjena cijene (7D) -29.31%

Element 280 (ELMNT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ELMNTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ELMNT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ELMNT se promijenio za +0.28% u posljednjih sat vremena, -0.03% u posljednjih 24 sata i -29.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Element 280 (ELMNT)

Tržišna kapitalizacija $ 127.22K$ 127.22K $ 127.22K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 127.22K$ 127.22K $ 127.22K Količina u optjecaju 3.28T 3.28T 3.28T Ukupna količina 3,282,758,746,587.507 3,282,758,746,587.507 3,282,758,746,587.507

Trenutačna tržišna kapitalizacija Element 280 je $ 127.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ELMNT je 3.28T, s ukupnom količinom od 3282758746587.507. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 127.22K.