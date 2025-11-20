Dolphin Cijena danas

Trenutačna cijena Dolphin (DPHN) danas je $ 0.01431147, s promjenom od 0.87% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DPHN u USD je $ 0.01431147 po DPHN.

Dolphin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7,126,668, s količinom u optjecaju od 497.97M DPHN. Tijekom posljednja 24 sata, DPHN trgovao je između $ 0.01345493 (niska) i $ 0.01454011 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.02226817, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.01112509.

U kratkoročnim performansama, DPHN se kretao +0.08% u posljednjem satu i -7.30% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Dolphin (DPHN)

Tržišna kapitalizacija $ 7.13M$ 7.13M $ 7.13M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.31M$ 14.31M $ 14.31M Količina u optjecaju 497.97M 497.97M 497.97M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dolphin je $ 7.13M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DPHN je 497.97M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.31M.