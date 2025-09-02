DexTools (DEXT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.495601 24-satna najviša cijena $ 0.529391 Najviša cijena ikada $ 1.067 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +1.97% Promjena cijene (1D) -2.75% Promjena cijene (7D) -9.97%

DexTools (DEXT) cijena u stvarnom vremenu je $0.514812. Tijekom protekla 24 sata, DEXTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.495601 i najviše cijene $ 0.529391, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEXT je $ 1.067, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEXT se promijenio za +1.97% u posljednjih sat vremena, -2.75% u posljednjih 24 sata i -9.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DexTools (DEXT)

Tržišna kapitalizacija $ 36.39M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 57.98M Količina u optjecaju 70.65M Ukupna količina 112,551,255.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DexTools je $ 36.39M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DEXT je 70.65M, s ukupnom količinom od 112551255.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 57.98M.