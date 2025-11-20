Developer Camp Cijena danas

Trenutačna cijena Developer Camp (DEVELOPER) danas je $ 0.00231607, s promjenom od 8.08% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DEVELOPER u USD je $ 0.00231607 po DEVELOPER.

Developer Camp trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2,171,986, s količinom u optjecaju od 959.20M DEVELOPER. Tijekom posljednja 24 sata, DEVELOPER trgovao je između $ 0.00190038 (niska) i $ 0.00231954 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00934615, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, DEVELOPER se kretao +2.45% u posljednjem satu i -5.80% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Developer Camp (DEVELOPER)

Tržišna kapitalizacija $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M Količina u optjecaju 959.20M 959.20M 959.20M Ukupna količina 959,196,106.910537 959,196,106.910537 959,196,106.910537

Trenutačna tržišna kapitalizacija Developer Camp je $ 2.17M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DEVELOPER je 959.20M, s ukupnom količinom od 959196106.910537. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.17M.